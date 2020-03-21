В Україні підтвердили 47 випадків інфікування коронавірусом

У кого есть рычаги, чтобы провериться, тот и болеет.
До остальных тесты не доходят
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Додано: Нед 22 бер, 2020 21:16
Додано: Нед 22 бер, 2020 23:30
16 марта: По данным государственных и местных органов здравоохранения в США зарегистрировано 3910 случаев заболевания в 49 штатах и округе Колумбия.
70 человек, у которых был обнаружен вирус, скончались.
США ввели массовое тестирование и через 6 дней уже +25 тысяч.
На 21 марта в США зарегистрировано 25 493 случая. Умерли 307 человек. На сегодня - 30 285 человек, 389 из них умерли.
Статистически посчитали, что если ничего не делать то каждые 3-4 дня количество заражений удваивается. Делай - не делай тесты, это факт.
В Украине въехало более 200 тысяч из очаговых стран и на 22 марта всего 47.
Какой идиот в это "чудо" должен поверить?
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
Додано: Пон 23 бер, 2020 00:10
статистика тихо умалчивает - сколько людей пострадало например - от того что переволновались от паники которую нагнетают сми, сколько умрёт от того что не получат качественную мед помощь - так как все брошено на борьбу с вирусом...
итого типа спасаем людей с вирусом, а губим других
Додано: Пон 23 бер, 2020 00:17
эпично - проверка тестом вызывает болезнь!?
пусть значит опубликуют статистику по пневмонии с начала года, а с 17 марта сделают две колонки "обычная" пневмония и пневмония типа вызваная этим вирусом.
а так это всё похоже на усурпацию власти, ограничение прав граждан и деребан под предлогом короны
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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