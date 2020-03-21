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В Україні підтвердили 47 випадків
інфікування коронавірусом

В Україні підтвердили 47 випадків інфікування коронавірусом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 21:16

  Славик написав:
  uaprofi написав:почему им не болеет карательная машина - полиция и армия?
это вирус депутатов. Если брать по профессиям, то самый высокий процент заболевших у них.

У кого есть рычаги, чтобы провериться, тот и болеет.
До остальных тесты не доходят
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 23:30

  ricardo написав:Зробили 500 тестів і вже 47 випадків.
А якби протестували 10 тис?


16 марта: По данным государственных и местных органов здравоохранения в США зарегистрировано 3910 случаев заболевания в 49 штатах и округе Колумбия.
70 человек, у которых был обнаружен вирус, скончались.

США ввели массовое тестирование и через 6 дней уже +25 тысяч.
На 21 марта в США зарегистрировано 25 493 случая. Умерли 307 человек. На сегодня - 30 285 человек, 389 из них умерли.
Статистически посчитали, что если ничего не делать то каждые 3-4 дня количество заражений удваивается. Делай - не делай тесты, это факт.
В Украине въехало более 200 тысяч из очаговых стран и на 22 марта всего 47.
Какой идиот в это "чудо" должен поверить? :roll:
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 00:10

статистика тихо умалчивает - сколько людей пострадало например - от того что переволновались от паники которую нагнетают сми, сколько умрёт от того что не получат качественную мед помощь - так как все брошено на борьбу с вирусом...
итого типа спасаем людей с вирусом, а губим других
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 00:17

  antey1969 написав:У кого есть рычаги, чтобы провериться, тот и болеет.
До остальных тесты не доходят


эпично - проверка тестом вызывает болезнь!?
пусть значит опубликуют статистику по пневмонии с начала года, а с 17 марта сделают две колонки "обычная" пневмония и пневмония типа вызваная этим вирусом.
а так это всё похоже на усурпацию власти, ограничение прав граждан и деребан под предлогом короны
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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