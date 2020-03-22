В Україні підтвердили 47 випадків інфікування коронавірусом

У кого есть рычаги, чтобы провериться, тот и болеет.
До остальных тесты не доходят
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Додано: Нед 22 бер, 2020 21:16
Додано: Нед 22 бер, 2020 23:30
16 марта: По данным государственных и местных органов здравоохранения в США зарегистрировано 3910 случаев заболевания в 49 штатах и округе Колумбия.
70 человек, у которых был обнаружен вирус, скончались.
США ввели массовое тестирование и через 6 дней уже +25 тысяч.
На 21 марта в США зарегистрировано 25 493 случая. Умерли 307 человек. На сегодня - 30 285 человек, 389 из них умерли.
Статистически посчитали, что если ничего не делать то каждые 3-4 дня количество заражений удваивается. Делай - не делай тесты, это факт.
В Украине въехало более 200 тысяч из очаговых стран и на 22 марта всего 47.
Какой идиот в это "чудо" должен поверить?
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
Додано: Пон 23 бер, 2020 00:10
статистика тихо умалчивает - сколько людей пострадало например - от того что переволновались от паники которую нагнетают сми, сколько умрёт от того что не получат качественную мед помощь - так как все брошено на борьбу с вирусом...
итого типа спасаем людей с вирусом, а губим других
Додано: Пон 23 бер, 2020 00:17
эпично - проверка тестом вызывает болезнь!?
пусть значит опубликуют статистику по пневмонии с начала года, а с 17 марта сделают две колонки "обычная" пневмония и пневмония типа вызваная этим вирусом.
а так это всё похоже на усурпацию власти, ограничение прав граждан и деребан под предлогом короны
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Пон 23 бер, 2020 07:30
Лично я нашей статистике не верю. Считаю что у нас уже десятки тысяч. Свыкся с мыслю что придётся переболеть. Главное не нахвататься слишком много, от этого зависит в какой форме будет протекать болезнь. Для этого и нужен карантин, да и что-бы массово не требовалось амбулаторное лечение. Переболеть тихо дома никого не заразив. Всем вам здоровья. Свыкайтесь с мыслю встретить майские с шашлыками на балконе, немцы уже так делают.
Додано: Пон 23 бер, 2020 07:41
Re: В Україні підтвердили 47 випадків інфікування коронавіру
Додано: Пон 23 бер, 2020 11:00
Re: В Україні підтвердили 47 випадків інфікування коронавіру
Вчера проскочила иформация, что было протестировано всего около 500 человек, это практически ничего, отсюда и такой результат.
Самая оперативная информация об этой заразе:
Кстати, у жены подруга еще в начале января переболела, врач тогда диагностировал грипп в тяжелой форме, сейчас когда появилось подообное описание симптомов короновируса, очень похоже что это был он...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 23 бер, 2020 12:56
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:40
Китайці всіх порахували і розклали на 3 полички . У відповідності з "поличкою" - можеш щось робити . І все - не більше. І вже практично 2 місяці пройшло . А у нас десятки тисяч приїхали з "заражених" територій - і розбрелися по країні ... Та ще й хворі брешуть - з ким контактували . І нові їдуть . Ще навіть не почалося нічого по суті ...
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