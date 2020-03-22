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В Україні підтвердили 47 випадків
інфікування коронавірусом

В Україні підтвердили 47 випадків інфікування коронавірусом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 21:16

  Славик написав:
  uaprofi написав:почему им не болеет карательная машина - полиция и армия?
это вирус депутатов. Если брать по профессиям, то самый высокий процент заболевших у них.

У кого есть рычаги, чтобы провериться, тот и болеет.
До остальных тесты не доходят
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 23:30

  ricardo написав:Зробили 500 тестів і вже 47 випадків.
А якби протестували 10 тис?


16 марта: По данным государственных и местных органов здравоохранения в США зарегистрировано 3910 случаев заболевания в 49 штатах и округе Колумбия.
70 человек, у которых был обнаружен вирус, скончались.

США ввели массовое тестирование и через 6 дней уже +25 тысяч.
На 21 марта в США зарегистрировано 25 493 случая. Умерли 307 человек. На сегодня - 30 285 человек, 389 из них умерли.
Статистически посчитали, что если ничего не делать то каждые 3-4 дня количество заражений удваивается. Делай - не делай тесты, это факт.
В Украине въехало более 200 тысяч из очаговых стран и на 22 марта всего 47.
Какой идиот в это "чудо" должен поверить? :roll:
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 00:10

статистика тихо умалчивает - сколько людей пострадало например - от того что переволновались от паники которую нагнетают сми, сколько умрёт от того что не получат качественную мед помощь - так как все брошено на борьбу с вирусом...
итого типа спасаем людей с вирусом, а губим других
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 00:17

  antey1969 написав:У кого есть рычаги, чтобы провериться, тот и болеет.
До остальных тесты не доходят


эпично - проверка тестом вызывает болезнь!?
пусть значит опубликуют статистику по пневмонии с начала года, а с 17 марта сделают две колонки "обычная" пневмония и пневмония типа вызваная этим вирусом.
а так это всё похоже на усурпацию власти, ограничение прав граждан и деребан под предлогом короны
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 07:30

Лично я нашей статистике не верю. Считаю что у нас уже десятки тысяч. Свыкся с мыслю что придётся переболеть. Главное не нахвататься слишком много, от этого зависит в какой форме будет протекать болезнь. Для этого и нужен карантин, да и что-бы массово не требовалось амбулаторное лечение. Переболеть тихо дома никого не заразив. Всем вам здоровья. Свыкайтесь с мыслю встретить майские с шашлыками на балконе, немцы уже так делают.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 07:41

Re: В Україні підтвердили 47 випадків інфікування коронавіру

  Попаданец написав:Свыкайтесь с мыслю встретить майские с шашлыками на балконе

Ти оптиміст. IMHO, це затягнеться як мінімум до кінця літа. Австалійці думають, що на півроку.
ricardo
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 11:00

Re: В Україні підтвердили 47 випадків інфікування коронавіру

Вчера проскочила иформация, что было протестировано всего около 500 человек, это практически ничего, отсюда и такой результат.
Самая оперативная информация об этой заразе: https://www.worldometers.info/coronavirus/, стоит обратить внимание на последнюю колонку, очень интересно.
Кстати, у жены подруга еще в начале января переболела, врач тогда диагностировал грипп в тяжелой форме, сейчас когда появилось подообное описание симптомов короновируса, очень похоже что это был он...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 12:56

  ricardo написав:
  Попаданец написав:Свыкайтесь с мыслю встретить майские с шашлыками на балконе

Ти оптиміст. IMHO, це затягнеться як мінімум до кінця літа. Австалійці думають, що на півроку.

Все в "наших" руках -- у китайцев уже "всьо" -- вируса нету.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:16

Ну-ну, брешите дальше. Только к чему это вранье может привести?
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:40

  _hunter написав:
  ricardo написав:
  Попаданец написав:Свыкайтесь с мыслю встретить майские с шашлыками на балконе

Ти оптиміст. IMHO, це затягнеться як мінімум до кінця літа. Австалійці думають, що на півроку.

Все в "наших" руках -- у китайцев уже "всьо" -- вируса нету.


Китайці всіх порахували і розклали на 3 полички . У відповідності з "поличкою" - можеш щось робити . І все - не більше. І вже практично 2 місяці пройшло . А у нас десятки тисяч приїхали з "заражених" територій - і розбрелися по країні ... Та ще й хворі брешуть - з ким контактували . І нові їдуть . Ще навіть не почалося нічого по суті ...
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