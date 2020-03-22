В Україні підтвердили 47 випадків інфікування коронавірусом
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ricardo написав:Ти оптиміст. IMHO, це затягнеться як мінімум до кінця літа. Австалійці думають, що на півроку.
Все в "наших" руках -- у китайцев уже "всьо" -- вируса нету.
Китайці всіх порахували і розклали на 3 полички . У відповідності з "поличкою" - можеш щось робити . І все - не більше. І вже практично 2 місяці пройшло . А у нас десятки тисяч приїхали з "заражених" територій - і розбрелися по країні ... Та ще й хворі брешуть - з ким контактували . І нові їдуть . Ще навіть не почалося нічого по суті ...
Ну так и я про это же: будут _все_ по домам сидеть -- с редкими вылазками за продуктами/лекарствами -- "мы победим". Будут, напевая песенку "а нам всеравно...", ходить/ездить на работу/шашлыки/... -- будет перманентная "колбасня"...