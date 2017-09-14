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Скільки потрібно економити,
щоб купити квартиру...

Скільки потрібно економити, щоб купити квартиру...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:18

Скільки потрібно економити, щоб купити квартиру...

Пропонуємо до обговорення:
Раніше президент Володимир Зеленський обіцяв зменшення іпотечних ставок до 10% вже восени.

Дивися повний текст Скільки потрібно економити, щоб купити квартиру (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:18

среднестатистический украинец при преднестатистичнской заработной плате никогда не сможет приобрести собственное жильё...
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