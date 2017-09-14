Раніше президент Володимир Зеленський обіцяв зменшення іпотечних ставок до 10% вже восени.
Дивися повний текст Скільки потрібно економити, щоб купити квартиру (інфографіка).
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Додано: Нед 22 бер, 2020 14:18
Скільки потрібно економити, щоб купити квартиру...
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Дивися повний текст Скільки потрібно економити, щоб купити квартиру (інфографіка).
Додано: Нед 22 бер, 2020 14:18
среднестатистический украинец при преднестатистичнской заработной плате никогда не сможет приобрести собственное жильё...
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