RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Не вистачить робочих рук:
польських фермерів непокоїть...

Не вистачить робочих рук: польських фермерів непокоїть...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:22

Не вистачить робочих рук: польських фермерів непокоїть...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише AgroTimes з посиланням на польські ЗМІ.

Дивися повний текст Не вистачить робочих рук: польських фермерів непокоїть введений в Україні карантин.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94188
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:22

а границы зачем закрыли?...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4523
З нами з: 06.08.08
Подякував: 239 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Милованов розповів як збільшити кількість робочих місць...
R2 » Нед 16 лют, 2020 10:56
6 619
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 лют, 2020 16:05
Конрад Карлович
90 тисяч робочих місць: в уряді повідомили, чого...
R2 » Сер 29 січ, 2020 12:04
3 398
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 січ, 2020 12:56
ssnet
До 2024 року в Україні створять додатково 1 млн робочих... 1, 2
R2 » Сер 15 січ, 2020 08:20
13 1179
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 05:47
diana_dragomanova_2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16438)
22.03.2020 15:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.