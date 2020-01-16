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Не вистачить робочих рук: польських фермерів непокоїть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 бер, 2020 14:22
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише AgroTimes з посиланням на польські ЗМІ.
Дивися повний текст Не вистачить робочих рук: польських фермерів непокоїть введений в Україні карантин
.
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Додано: Нед 22 бер, 2020 14:22
а границы зачем закрыли?...
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