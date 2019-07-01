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Акции Концерн Електрон

Акции Концерн Електрон
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:39

Акции Концерн Електрон

Мне от бабушки остались акции от Концерн Електрон, которые она приобретала еще в 90ых и даже в 2008. Как я могу узнать их ценность и валидность?
davictorusa
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