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Акции Концерн Електрон
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 22 бер, 2020 14:39
Мне от бабушки остались акции от Концерн Електрон, которые она приобретала еще в 90ых и даже в 2008. Как я могу узнать их ценность и валидность?
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davictorusa
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