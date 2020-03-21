У Києві різко знизився попит на оренду квартир через розгул коронавірусу.
Дивися повний текст Ринок оренди в Києві впав, а продажі квартир зупинилася.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 бер, 2020 17:12
Ринок оренди в Києві впав, а продажі квартир зупинилася
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ринок оренди в Києві впав, а продажі квартир зупинилася.
Додано: Нед 22 бер, 2020 17:12
После того как разоряться часть предприятий и станет понятно что работать в Украине за копейки нет смысла от слова "совсем", так как последует серьезный спад в экономике от внешних и внутренних факторах,рынок аренды в основном будут формировать студенты.
Насчёт цен на недвижимость думаю тоже объяснять не нужно. Через 3-4 месяца можно будет увидеть аукцион невиданной щедрости на первичке.
И это будет только начало! Ягодки ближе к ноябрю -декабрю.
|