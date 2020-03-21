Ринок оренди в Києві впав, а продажі квартир зупинилася

А Мухтар с Тайсоном на что ? Зря что ли рубают хозяйские харчи.
А когда речь идёт об охране личного минисклада животворящей туалетной бумаги, то ружьё уже не поможет. Только калаш или, на худой конец, Сайга.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 14:12
А Мухтар с Тайсоном на что ? Зря что ли рубают хозяйские харчи.
А когда речь идёт об охране личного минисклада животворящей туалетной бумаги, то ружьё уже не поможет. Только калаш или, на худой конец, Сайга.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Пон 23 бер, 2020 14:58
Раз уж на то пошло, то жить нужно на Луне, воздух чистый, вид замечательный, соседи не шумные и никакого вируса!
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:01
Все поедем в села выращивать золотые продукты. Так как сейчас аренда тихо плачет в сторонке. Огород 20 соток больше прибыли приносит с разумным подходом, чем здача в аренду квартиры. А кватиры можно и закрыть.
Додано: Пон 23 бер, 2020 16:19
Сейчас одна швейная машинка приносит больше прибыли, чем аренда квартиры и огород вместе взятые.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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