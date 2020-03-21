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Ринок оренди в Києві впав, а
продажі квартир зупинилася

Ринок оренди в Києві впав, а продажі квартир зупинилася
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 14:12

  dir написав:
  warlamp написав:Жить надо в своём доме, и желательно за городом. Подъезды и лифты - идеальный рассадник различной инфекции. Не говоря уже о гнусных соседях.

И ночевать с ружьём!?


А Мухтар с Тайсоном на что ? Зря что ли рубают хозяйские харчи.
А когда речь идёт об охране личного минисклада животворящей туалетной бумаги, то ружьё уже не поможет. Только калаш или, на худой конец, Сайга. :D
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Раз уж на то пошло, то жить нужно на Луне, воздух чистый, вид замечательный, соседи не шумные и никакого вируса!
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:01

Все поедем в села выращивать золотые продукты. Так как сейчас аренда тихо плачет в сторонке. Огород 20 соток больше прибыли приносит с разумным подходом, чем здача в аренду квартиры. А кватиры можно и закрыть.
silversmmak
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:19

  silversmmak написав:Все поедем в села выращивать золотые продукты. Так как сейчас аренда тихо плачет в сторонке. Огород 20 соток больше прибыли приносит с разумным подходом, чем здача в аренду квартиры. А кватиры можно и закрыть.


Сейчас одна швейная машинка приносит больше прибыли, чем аренда квартиры и огород вместе взятые.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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