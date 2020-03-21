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Ринок оренди в Києві впав, а
продажі квартир зупинилася

Ринок оренди в Києві впав, а продажі квартир зупинилася
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 14:12

  dir написав:
  warlamp написав:Жить надо в своём доме, и желательно за городом. Подъезды и лифты - идеальный рассадник различной инфекции. Не говоря уже о гнусных соседях.

И ночевать с ружьём!?


А Мухтар с Тайсоном на что ? Зря что ли рубают хозяйские харчи.
А когда речь идёт об охране личного минисклада животворящей туалетной бумаги, то ружьё уже не поможет. Только калаш или, на худой конец, Сайга. :D
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 14:58

Раз уж на то пошло, то жить нужно на Луне, воздух чистый, вид замечательный, соседи не шумные и никакого вируса!
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:01

Все поедем в села выращивать золотые продукты. Так как сейчас аренда тихо плачет в сторонке. Огород 20 соток больше прибыли приносит с разумным подходом, чем здача в аренду квартиры. А кватиры можно и закрыть.
silversmmak
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:19

  silversmmak написав:Все поедем в села выращивать золотые продукты. Так как сейчас аренда тихо плачет в сторонке. Огород 20 соток больше прибыли приносит с разумным подходом, чем здача в аренду квартиры. А кватиры можно и закрыть.


Сейчас одна швейная машинка приносит больше прибыли, чем аренда квартиры и огород вместе взятые.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 17:57

  Nickoss1 написав:Спрос на аренду мог упасть только за счет отсутствия новых сделок. Вряд ли те, кто приехал в Киев на заработки раньше, резко начали съезжать из съемных квартир, с потерей внесенных депозитов и уезжать к себе домой, где работы в любом случае не стало больше.

Если сейчас останутся без работы на непонятный срок, то конечно бросят арендованные квартиры и уедут обратно в село. За какие деньги они будут сидеть в городе, платить аренду, покупать продукты и тд. и тп.?
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 02:31

  252166 написав:Vladdy мне просто интересно посмотреть, как квалифицированные специалисты будут жрать биткоины, закусывая ценными бугами , когда рынок рабочих специальностей и сферы обслуживания свернет свою деятельность до минимума. :D

Будьте уверены, кто может себе позволить иметь биткоины и ценные бумаги, для них вопрос "за что пожрать" вообще не стоит. В отличие от агрессивного люмпен-пролетариата и иже с ним :)
phantom_systems
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