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Вчені оцінили ефективність
карантину в боротьбі з...

Вчені оцінили ефективність карантину в боротьбі з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 21:56

Вчені оцінили ефективність карантину в боротьбі з...

Пропонуємо до обговорення:
Група епідеміологів з Імперського коледжу в Лондоні досліджувала ефективність різних стратегій стримування нового коронавірусу.

Дивися повний текст Вчені оцінили ефективність карантину в боротьбі з коронавірусом.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 21:56

Пока лекарства и вакцины нет, полная соц изоляция.
Это как отпуск, но дома, Но не отпуск.
amorroma_amorroma
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