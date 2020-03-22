Група епідеміологів з Імперського коледжу в Лондоні досліджувала ефективність різних стратегій стримування нового коронавірусу.
Дивися повний текст Вчені оцінили ефективність карантину в боротьбі з коронавірусом.
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Додано: Нед 22 бер, 2020 21:56
Вчені оцінили ефективність карантину в боротьбі з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вчені оцінили ефективність карантину в боротьбі з коронавірусом.
Додано: Нед 22 бер, 2020 21:56
Пока лекарства и вакцины нет, полная соц изоляция.
Это как отпуск, но дома, Но не отпуск.
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:58
Re: Вчені оцінили ефективність карантину в боротьбі з...
Ну це як в Китаї - ніби-то карантин ( дуже строгий ) і почали знімати - але щось дуже обережно . Бояться повернення вірусу - тут він , наприклад , вже ніби-то не ходить ( хоч і не розумію - як це - той же грип фактично ходить весь час - просто більше або менше ) - але ж навколо ходить вовсю ще ...
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