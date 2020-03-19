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ФОП не подають заяви для звільнення від ЄСВ (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 бер, 2020 08:22
Пропонуємо до обговорення:
Що змінилося для платників податків та як працюватиме податкова під час карантину
Дивися повний текст ФОП не подають заяви для звільнення від ЄСВ (відео)
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Додано: Пон 23 бер, 2020 08:22
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