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ФОП не подають заяви для
звільнення від ЄСВ (відео)

ФОП не подають заяви для звільнення від ЄСВ (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:22

ФОП не подають заяви для звільнення від ЄСВ (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Що змінилося для платників податків та як працюватиме податкова під час карантину

Дивися повний текст ФОП не подають заяви для звільнення від ЄСВ (відео).
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Хорошо, не платим. А как это отразится на зачислении трудового стажа. По итогу года будет полный год или 10 месяцев стажа.
yavorskaya_alena1970
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значит карантин до лета как минимум
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