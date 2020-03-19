Що змінилося для платників податків та як працюватиме податкова під час карантину
Дивися повний текст ФОП не подають заяви для звільнення від ЄСВ (відео).
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Додано: Пон 23 бер, 2020 08:22
ФОП не подають заяви для звільнення від ЄСВ (відео)
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Дивися повний текст ФОП не подають заяви для звільнення від ЄСВ (відео).
Додано: Пон 23 бер, 2020 09:09
Хорошо, не платим. А как это отразится на зачислении трудового стажа. По итогу года будет полный год или 10 месяцев стажа.
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