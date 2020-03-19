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ФОП не подають заяви для
звільнення від ЄСВ (відео)

ФОП не подають заяви для звільнення від ЄСВ (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:16

Re: ФОП не подають заяви для звільнення від ЄСВ (відео)

yavorskaya_alena1970 написав:Хорошо, не платим. А как это отразится на зачислении трудового стажа. По итогу года будет полный год или 10 месяцев стажа.
По ссылке {на период карантина будет засчитываться страховой стаж из расчета минимальной суммы ЕСВ даже без его уплаты;}
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 00:52

После епидемии нужно было все урегулировать, а сейчас будут злоупотреблять
bklochok
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