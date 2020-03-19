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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 20:51
p_a_l, Для них что март, что май разница видимо небольшая. - И то, и другое на "ма" начинается.)))
Додано: Пон 23 бер, 2020 21:00
А единий податок 944 гр платити? Чому? В пенсійний, для пенсій платити не треба, а в кішені дармоїдів з уряду гроші потрібні?
Додано: Пон 23 бер, 2020 21:16
Re: ФОП не подають заяви для звільнення від ЄСВ (відео)
По ссылке {на период карантина будет засчитываться страховой стаж из расчета минимальной суммы ЕСВ даже без его уплаты;}
Додано: Вів 24 бер, 2020 00:52
После епидемии нужно было все урегулировать, а сейчас будут злоупотреблять
Додано: Сер 25 бер, 2020 23:24
Добре! А як бути з Єдиним податком???? Діяльності нема, а податок треба платити??? І так питання за що жити, ще й податок заплати!!!
Додано: Чет 26 бер, 2020 10:25
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