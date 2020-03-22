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Українські вчені розробили
тестову систему для...

Українські вчені розробили тестову систему для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 10:17

Українські вчені розробили тестову систему для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі НАН України.

Дивися повний текст Українські вчені розробили тестову систему для діагностики коронавірусу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 10:18

удалось провести дизайн и синтез 4-х нуклеотидных праймеров

Так заумно все описано. Пытаются обосновать проедание денег. :mrgreen:
Теплосети и облгазы послали Гончарука, Шмыга́ль - на очереди ?
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 10:49

"Розробили" і "розпочали роботу" - це двє бальшиє разніци. А про патентнтну охорону - взагалі можна мовчати. (((
dunczyk
 
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