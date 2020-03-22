Про це повідомили в прес-службі НАН України.
Дивися повний текст Українські вчені розробили тестову систему для діагностики коронавірусу.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 10:17
Українські вчені розробили тестову систему для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українські вчені розробили тестову систему для діагностики коронавірусу.
Додано: Пон 23 бер, 2020 10:18
Так заумно все описано. Пытаются обосновать проедание денег.
Теплосети и облгазы послали Гончарука, Шмыга́ль - на очереди ?
Додано: Пон 23 бер, 2020 10:49
"Розробили" і "розпочали роботу" - це двє бальшиє разніци. А про патентнтну охорону - взагалі можна мовчати. (((
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