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Криптовалютний хедж-фонд
закрився після обвалу ринку

Криптовалютний хедж-фонд закрився після обвалу ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 10:45

Криптовалютний хедж-фонд закрився після обвалу ринку

Пропонуємо до обговорення:
Криптовалютний хедж-фонд Adaptive Capital планує закритися після події 12 - 13 березня обвалу ринку, повідомляє The Block.

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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 10:46

Курс біткоїна -- це індекс апетиту до ризиків, іншими словами "індекс жадібності". У часи кризи жадібність відступає перед панікою.
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