Криптовалютний хедж-фонд Adaptive Capital планує закритися після події 12 - 13 березня обвалу ринку, повідомляє The Block.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 10:45
Криптовалютний хедж-фонд закрився після обвалу ринку
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Дивися повний текст Криптовалютний хедж-фонд закрився після обвалу ринку.
Додано: Пон 23 бер, 2020 10:46
Курс біткоїна -- це індекс апетиту до ризиків, іншими словами "індекс жадібності". У часи кризи жадібність відступає перед панікою.
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