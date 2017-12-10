Что такое проблемные кредиты?

Додано: Пон 23 бер, 2020 10:59

Выдавая кредит клиенту, банк всегда рискует не получить тело займа и начисленные проценты. В Украине невозврат кредитов является актуальной проблемой для финансового сектора. Также это является причиной того, что банки устанавливают высокие процентные ставки, тем самым страхуя себя от убытков.



Кредиты, по которым просрочка составляет от 90 и более дней, принято называть проблемными. Если анализировать кредитные портфели всей банков Украины, то более 50% — это проблемные займы. Такой показатель считается высоким. Большой процент просроченных кредитов – реальная угроза стабильности финансового сектора, поэтому НБУ вынужден ежегодно предпринимать меры по снижению этого показателя.



Проблемный кредит: что это такое?



К проблемным относят кредиты, по которым платежи от заемщика просрочены более, чем на 90 дней. Также это займы, по которым не предвидится каких-либо платежей из-за многочисленных человеческих факторов:



экономического кризиса;

потерей работы заемщиком;

потерей основного источника дохода;

незапланированных крупных расходов, связанных с лечением, попаданием ДТП;

потерей здоровья.



Как банки работают с проблемными кредитами?



При оформлении займа клиент банка выбирает программу с залогом или без него. Если выбирается кредит с обеспечением, банк при отказе клиента от своих обязанностей, прописанных в договоре, имеет право на изъятие залогового имущества. Реализуя его на торгах, банк покрывает вырученной суммой убытки, связанные с просрочкой кредита.

Сложнее обстоят дела с беззалоговыми займами. Не получив выплаты по кредиту, банк передает право за взыскание долга коллекторской компании. Сотрудники последней прикладывают максимум усилий к тому, чтобы вернуть долг. Наиболее распространенным приемом в таком случае является психологический прессинг, оказываемый на должника. Если и это не приносит результатов, дело заемщика передается в суд, что приводит к серьезным проблемам.



Что делать заемщику?



Чтобы не спровоцировать большие проблемы, связанные с судебными тяжбами, заемщику, столкнувшемуся с финансовыми проблемами, нужно действовать незамедлительно.



Алгоритм действий:



Как можно скорее связаться с кредитным менеджером и детально рассказать о возникшей проблеме.



Нужно предоставить детальное описание обстоятельств, мешающих выполнять обязанности, прописанные в кредитном договоре. Также важно предъявить сотруднику кредитного отдела повреждающие документы, например, трудовую книжку с заметкой об увольнении, чеки на оплату медицинских услуг и т.д.



Заемщик должен продумать и предоставить план погашения кредита.



Важно не избегать общения с сотрудниками банка и скрываться от решения проблемы.



Клиенту, заинтересованному в выплате кредита, финансовое учреждение всегда пойдет на встречу и предложит следующие варианты решения сложившейся ситуации:



Реструктуризация долга: клиент может рассчитывать на снижение процента, а также на продление срока выплат и изменение некоторых пунктов кредитного договора. При таком подходе возможно уменьшить сумму ежемесячных платежей.



Рефинансирование: суть услуги заключается в том, что клиент получает в другом банке кредит на погашение уже полученного. Такой займ можно отнести к целевым.

Рефинансирование позволит снизить ставку и упросить процедуру обслуживания займа.

Многие клиенты принимают решение в пользу оформления быстрого микрозайма и использования полученных средств с целью погашения банковского кредита. Однако это не совсем правильное решение, поскольку проценты по микрозаймам насчитываются ежедневно, в результате чего приходится возвращать сумму, которая в несколько раз больше взятой в МФО.