Пенсіонерам більшість послуг можна отримати онлайн, наприклад оформити собі виплати.
Дивися повний текст Під час карантину українці можуть оформити пенсію онлайн.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 бер, 2020 11:08
Під час карантину українці можуть оформити пенсію онлайн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Під час карантину українці можуть оформити пенсію онлайн.
Додано: Пон 23 бер, 2020 11:08
Я вже пенсійне посвідчення замовив онлайн.. Два місяці "ні слуху ні духу".
|