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Облгаз Фірташа вважає, що
Оператор ГТС незаконно...

Облгаз Фірташа вважає, що Оператор ГТС незаконно...
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 11:47

Облгаз Фірташа вважає, що Оператор ГТС незаконно...

Пропонуємо до обговорення:
Відділення Регіональної газової компанії "Харківгаз" заявляє, що Оператор ГТС незаконно приписує йому накопичені двома комунальними підприємствами Харківської області борги за газ у розмірі 13 мільйонів.

Дивися повний текст Облгаз Фірташа вважає, що Оператор ГТС незаконно приписує їм борги на 13 мільйонів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 11:47

"Труба" не може визначати хто захищений а хто ні.
orynchak
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