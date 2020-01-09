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Облгаз Фірташа вважає, що Оператор ГТС незаконно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 11:47
Пропонуємо до обговорення:
Відділення Регіональної газової компанії "Харківгаз" заявляє, що Оператор ГТС незаконно приписує йому накопичені двома комунальними підприємствами Харківської області борги за газ у розмірі 13 мільйонів.
Дивися повний текст Облгаз Фірташа вважає, що Оператор ГТС незаконно приписує їм борги на 13 мільйонів
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Додано: Пон 23 бер, 2020 11:47
"Труба" не може визначати хто захищений а хто ні.
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