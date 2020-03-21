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Коронавірус "з'їв" ще $1 млрд з резервів України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 бер, 2020 11:51
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України з 16 по 20 березня продав на міжбанківському валютному ринку в підтримку гривні майже $ 1,09 млрд. Купівля за тиждень склала $ 50 млн. Таким чином, чистий продаж за цей період досягла майже $ 1,04 млрд, випливає з даних, оприлюднених регулятором .
Дивися повний текст 😷Коронавірус \"з'їв\" ще $1 млрд з резервів України
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Додано: Пон 23 бер, 2020 11:52
Нашли крайнего-короновирус! А реально - неработающая єкономика, и промышленность.
Рост доллара - это была реакция рынка на смену премьера. Вместо плохого- еще худший.
Теплосети и облгазы послали Гончарука, Шмыга́ль - на очереди ?
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Додано: Пон 23 бер, 2020 12:22
А причем здесь коронавирус ? Плохому танцору и тестикулы мешают. Ну не может клоун управлять государством ! Как впрочем и кухарка.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 12:29
Не скажите - карантин и режимом ЧС - инфоповод для паники с последующей скупкой валюты , по старинному обычаю, куда больше чем снятие премьера. И эта паника - главная причина повышенного спроса на валюту.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 12:33
Короновирус + новая цена на нефть (в перспективе на сырье) - причины нового курса.
А премьер - их уже сейчас даже по фамилиям никто не пытается запоминать, настолько ЭТО уже ни на что не влияет.
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