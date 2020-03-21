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Коронавірус "з'їв" ще $1 млрд з резервів України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 бер, 2020 11:51
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України з 16 по 20 березня продав на міжбанківському валютному ринку в підтримку гривні майже $ 1,09 млрд. Купівля за тиждень склала $ 50 млн. Таким чином, чистий продаж за цей період досягла майже $ 1,04 млрд, випливає з даних, оприлюднених регулятором .
Дивися повний текст 😷Коронавірус \"з'їв\" ще $1 млрд з резервів України
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R2
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Додано: Пон 23 бер, 2020 11:52
Нашли крайнего-короновирус! А реально - неработающая єкономика, и промышленность.
Рост доллара - это была реакция рынка на смену премьера. Вместо плохого- еще худший.
Теплосети и облгазы послали Гончарука, Шмыга́ль - на очереди ?
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zloy_ukr
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Додано: Пон 23 бер, 2020 12:22
А причем здесь коронавирус ? Плохому танцору и тестикулы мешают. Ну не может клоун управлять государством ! Как впрочем и кухарка.
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odin75117
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Додано: Пон 23 бер, 2020 12:29
Не скажите - карантин и режимом ЧС - инфоповод для паники с последующей скупкой валюты , по старинному обычаю, куда больше чем снятие премьера. И эта паника - главная причина повышенного спроса на валюту.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 12:33
Короновирус + новая цена на нефть (в перспективе на сырье) - причины нового курса.
А премьер - их уже сейчас даже по фамилиям никто не пытается запоминать, настолько ЭТО уже ни на что не влияет.
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Nickoss1
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Додано: Пон 23 бер, 2020 13:51
Украинское правительство любое снижение(коих бы немало смотрим статистику в 1996 было 1.83 за бакс) может обьяснить не зависящими от них факторами. Но здесь действует поговорка про танцора в полной мере
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saimon3646
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Додано: Пон 23 бер, 2020 14:11
Не продал, а подарил! Да, да, подарил 1,4 млрд $ акулам мировой экономики, которые на фоне стремительного падения фондовых рынков решили вывести свои активы в кеш с последующим выводом из страны, и как следствие дефицит доллара и удешевление гривны. Этого допускать ни в коем случае нельзя, НБУ как регулятор должен вмешиваться только тогда когда начинает прослеживаться ситуация перехода состояний, к примеру когда тренд на рост может остановится и перейти в колебательный курс, тоесть в точках бифуркации. Во всех других случаях это есть просто прожигание ресурса. НБУ обязан не допускать укрепления гривны, что плачевно для импортно-ориентированных экономик как наша, потому как убивает внутреннего производителя и это полностью в его силах, потому как можно в любой момент напечатать нужное количество гривны, а лишнюю валюту отправить на расчёт по внешним обязательствам. Насчет же удешевления гривны, то это бьёт по простым гражданам, по их покупательной способности, НБУ здесь безсилен, у него ограничен запас резервов и не в состоянии сгладить панические настроения в обществе, а также имеет ограниченное влияние на фондовые рынки Украины, которые напрямую связаны с курсом гривны.
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denislitvinchuk
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Додано: Пон 23 бер, 2020 17:18
на Росії спалили 500 млн і переживають, що це дофіга, а у нас вже 2млрд. питання - на скільки вистачить тих резервів, якщо спалювати по мільярду щотижня?
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olexiy_ogryzko
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Додано: Вів 24 бер, 2020 00:02
zloy_ukr написав:
Нашли крайнего-короновирус! А реально - неработающая єкономика, и промышленность.
Рост доллара - это была реакция рынка на смену премьера. Вместо плохого- еще худший.
+1 Вы ближе к реальности, на мой взгляд. Курсу как-то вообще фиолетово кого там на кого поменяли в премьерском кресле. Так как это ни на что в принципе не влияет. Какая уж тут паника. Смешно. Ни у кого и пульс не участился. Есть какая-то принципиальная разница между Гончаруком и нынешним?! Да никакой.
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SMOKE
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