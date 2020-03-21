Додано: Пон 23 бер, 2020 14:11

Не продал, а подарил! Да, да, подарил 1,4 млрд $ акулам мировой экономики, которые на фоне стремительного падения фондовых рынков решили вывести свои активы в кеш с последующим выводом из страны, и как следствие дефицит доллара и удешевление гривны. Этого допускать ни в коем случае нельзя, НБУ как регулятор должен вмешиваться только тогда когда начинает прослеживаться ситуация перехода состояний, к примеру когда тренд на рост может остановится и перейти в колебательный курс, тоесть в точках бифуркации. Во всех других случаях это есть просто прожигание ресурса. НБУ обязан не допускать укрепления гривны, что плачевно для импортно-ориентированных экономик как наша, потому как убивает внутреннего производителя и это полностью в его силах, потому как можно в любой момент напечатать нужное количество гривны, а лишнюю валюту отправить на расчёт по внешним обязательствам. Насчет же удешевления гривны, то это бьёт по простым гражданам, по их покупательной способности, НБУ здесь безсилен, у него ограничен запас резервов и не в состоянии сгладить панические настроения в обществе, а также имеет ограниченное влияние на фондовые рынки Украины, которые напрямую связаны с курсом гривны.