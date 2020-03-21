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У Мережі показали VW Amarok
другого покоління (фото)

У Мережі показали VW Amarok другого покоління (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 13:04

У Мережі показали VW Amarok другого покоління (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Volkswagen показав зображення-тизер нового покоління пікапа Volkswagen Amarok. Його створюють за сприяння інженерів і конструкторів компанії Ford.

Дивися повний текст У Мережі показали VW Amarok другого покоління (фото).
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