Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Дивися повний текст НБУ переніс старт роботи СЕП у режимі 23/7.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 бер, 2020 13:21
НБУ переніс старт роботи СЕП у режимі 23/7
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ переніс старт роботи СЕП у режимі 23/7.
Додано: Пон 23 бер, 2020 13:22
а надо было наоборот , что бы люди не ходили по кассах ! все делаеться вопреки здравому смыслу ! количество банковских отделений сократилось ! и вместо того что бы запустить СЕП 24\7 они откладывают это .... ну "молодци "...
Додано: Пон 23 бер, 2020 13:32
Что мешает сейчас оплатить в онлайне?
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
Додано: Пон 23 бер, 2020 14:07
Не поверите, но часто денежки приходят к вечеру или вечером, и перекинуть их нужно до утра. Тот же приват банк в этот период суток начинает драть комиссию.
Теперь понятно?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Пон 23 бер, 2020 14:12
1 можно перекинуть сутра
2 увеличить объем операционных средств
3 использовать другой банк - почему вы считайте что приват уберет комиссию
Ps Каким образом в описанном вами сценарии появляется необходимость визита в кассу?
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
|