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НБУ переніс старт
роботи СЕП у режимі 23/7

НБУ переніс старт роботи СЕП у режимі 23/7
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 13:21

НБУ переніс старт роботи СЕП у режимі 23/7

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Дивися повний текст НБУ переніс старт роботи СЕП у режимі 23/7.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 13:22

а надо было наоборот , что бы люди не ходили по кассах ! все делаеться вопреки здравому смыслу ! количество банковских отделений сократилось ! и вместо того что бы запустить СЕП 24\7 они откладывают это .... ну "молодци "...
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 13:32

  yama написав:а надо было наоборот , что бы люди не ходили по кассах ! все делаеться вопреки здравому смыслу ! количество банковских отделений сократилось ! и вместо того что бы запустить СЕП 24\7 они откладывают это .... ну "молодци "...

Что мешает сейчас оплатить в онлайне?
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EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
nik20100
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 14:07

  nik20100 написав:
  yama написав:а надо было наоборот , что бы люди не ходили по кассах ! все делаеться вопреки здравому смыслу ! количество банковских отделений сократилось ! и вместо того что бы запустить СЕП 24\7 они откладывают это .... ну "молодци "...

Что мешает сейчас оплатить в онлайне?

Не поверите, но часто денежки приходят к вечеру или вечером, и перекинуть их нужно до утра. Тот же приват банк в этот период суток начинает драть комиссию.
Теперь понятно?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 14:12

  swan forever написав:
  nik20100 написав:
  yama написав:а надо было наоборот , что бы люди не ходили по кассах ! все делаеться вопреки здравому смыслу ! количество банковских отделений сократилось ! и вместо того что бы запустить СЕП 24\7 они откладывают это .... ну "молодци "...

Что мешает сейчас оплатить в онлайне?

Не поверите, но часто денежки приходят к вечеру или вечером, и перекинуть их нужно до утра. Тот же приват банк в этот период суток начинает драть комиссию.
Теперь понятно?

1 можно перекинуть сутра
2 увеличить объем операционных средств
3 использовать другой банк - почему вы считайте что приват уберет комиссию

Ps Каким образом в описанном вами сценарии появляется необходимость визита в кассу?
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
nik20100
 
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