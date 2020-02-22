Про це повідомив РБК перший заступник голови ВТБ Юрій Соловйов.
Дивися повний текст Структура російського держбанку ВТБ викупила частку українського агрохолдингу Kernel - ЗМІ.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 13:50
Структура російського держбанку ВТБ викупила частку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Структура російського держбанку ВТБ викупила частку українського агрохолдингу Kernel - ЗМІ.
Додано: Пон 23 бер, 2020 13:50
Манипуляционный заголовок, товарищи журнализды! Суть статьи следующая: "Кернел продал россиянам свои активы в России" - речь же о терминале в Тамани! А если не читать внимательно статью, а только заголовок, то у неискушённого читателя может сложиться мнение, что ВТБ купил долю в самом Кернеле, и теперь будет управлять украинскими активами (зрада и т.д.).
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