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Структура російського держбанку
ВТБ викупила частку...

Структура російського держбанку ВТБ викупила частку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 13:50

Структура російського держбанку ВТБ викупила частку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив РБК перший заступник голови ВТБ Юрій Соловйов.

Дивися повний текст Структура російського держбанку ВТБ викупила частку українського агрохолдингу Kernel - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 13:50

Манипуляционный заголовок, товарищи журнализды! Суть статьи следующая: "Кернел продал россиянам свои активы в России" - речь же о терминале в Тамани! А если не читать внимательно статью, а только заголовок, то у неискушённого читателя может сложиться мнение, что ВТБ купил долю в самом Кернеле, и теперь будет управлять украинскими активами (зрада и т.д.).
d_bobyrev
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