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"ДТЕК" Ахметова заборгував державі за газ вже 1,6...
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Додано: Пон 23 бер, 2020 14:23
Пропонуємо до обговорення:
"ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова перестала оплачувати газ, який відбирає для виробництва тепла та електроенергії на Луганській ТЕС.
Дивися повний текст \"ДТЕК\" Ахметова заборгував державі за газ вже 1,6 мільярда гривень
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Додано: Пон 23 бер, 2020 14:23
Как-то так обидчиво написано в отношении Ахметова))
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