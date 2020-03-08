RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"ДТЕК" Ахметова заборгував
державі за газ вже 1,6...

"ДТЕК" Ахметова заборгував державі за газ вже 1,6...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 14:23

"ДТЕК" Ахметова заборгував державі за газ вже 1,6...

Пропонуємо до обговорення:
"ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова перестала оплачувати газ, який відбирає для виробництва тепла та електроенергії на Луганській ТЕС.

Дивися повний текст \"ДТЕК\" Ахметова заборгував державі за газ вже 1,6 мільярда гривень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94201
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 14:23

Как-то так обидчиво написано в отношении Ахметова))
KTB
 
Повідомлень: 8
З нами з: 17.01.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ДТЕК перерахував 23,4 млрд грн податків до держбюджету в...
R2 » Чет 19 бер, 2020 09:36
1 103
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 бер, 2020 09:36
Всюдиносапхайчик
"Метінвест" Ахметова за рік скоротив прибуток більш ніж...
R2 » Нед 08 бер, 2020 20:12
1 161
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 бер, 2020 20:12
salvydas
Зловживання компанії Ахметова почали розслідувати у ЄС
R2 » Сер 04 бер, 2020 18:32
3 228
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 бер, 2020 22:36
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24767)
23.03.2020 14:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.