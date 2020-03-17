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Ліки, які будуть ввозити
в Україну без мита

Ліки, які будуть ввозити в Україну без мита
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 14:27

Ліки, які будуть ввозити в Україну без мита

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Нова митниця в Facebook.

Дивися повний текст Ліки, які будуть ввозити в Україну без мита.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 14:27

а может хотя бы маски в аптеках сделайте, что бы появились и наладте выпуск парацетамола?
Джон
 
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