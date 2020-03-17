Про це повідомляє Нова митниця в Facebook.
Дивися повний текст Ліки, які будуть ввозити в Україну без мита.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 14:27
Ліки, які будуть ввозити в Україну без мита
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ліки, які будуть ввозити в Україну без мита.
Додано: Пон 23 бер, 2020 14:27
а может хотя бы маски в аптеках сделайте, что бы появились и наладте выпуск парацетамола?
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