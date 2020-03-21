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У Києві видали майже 100
тисяч спецквитків для проїзду

У Києві видали майже 100 тисяч спецквитків для проїзду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:02

У Києві видали майже 100 тисяч спецквитків для проїзду

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав радник київського міського голови Володимир Бондаренко.

Дивися повний текст У Києві видали майже 100 тисяч спецквитків для проїзду.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:02

Хоть кто то себя почувствует человеком.

А я сегодня пошел в ощад и на три месяца вперед проплатил налоги там всякие есв, квартплаты с электричествами. Чтобы было за что им на работу ездить по спецпропускам.
А. Еще и за аренду по бизнесу высчитают.

И потом еще и барыгой обзовут.
Норм страна.
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