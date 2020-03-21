Про це написав радник київського міського голови Володимир Бондаренко.
Дивися повний текст У Києві видали майже 100 тисяч спецквитків для проїзду.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 16:02
У Києві видали майже 100 тисяч спецквитків для проїзду
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Дивися повний текст У Києві видали майже 100 тисяч спецквитків для проїзду.
Додано: Пон 23 бер, 2020 16:02
Хоть кто то себя почувствует человеком.
А я сегодня пошел в ощад и на три месяца вперед проплатил налоги там всякие есв, квартплаты с электричествами. Чтобы было за что им на работу ездить по спецпропускам.
А. Еще и за аренду по бизнесу высчитают.
И потом еще и барыгой обзовут.
Норм страна.
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