Про це написав радник київського міського голови Володимир Бондаренко.
Дивися повний текст У Києві видали майже 100 тисяч спецквитків для проїзду.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 16:02
У Києві видали майже 100 тисяч спецквитків для проїзду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві видали майже 100 тисяч спецквитків для проїзду.
Додано: Пон 23 бер, 2020 16:02
Хоть кто то себя почувствует человеком.
А я сегодня пошел в ощад и на три месяца вперед проплатил налоги там всякие есв, квартплаты с электричествами. Чтобы было за что им на работу ездить по спецпропускам.
А. Еще и за аренду по бизнесу высчитают.
И потом еще и барыгой обзовут.
Норм страна.
Додано: Пон 23 бер, 2020 18:49
Каждое нормальное предприятие должно привозить и увозить сотрудников своим служебным автобусом.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Пон 23 бер, 2020 22:10
Додано: Пон 23 бер, 2020 23:48
Re: У Києві видали майже 100 тисяч спецквитків для проїзду
в интренте уже продают по 100-150 гривен. Что ожидаемо
Страх убивает разум
Додано: Вів 24 бер, 2020 01:01
Что то многовато медиков, правоохранителей на Киев. Кто то нагрелся на пропусках, как и на масках, с 2 грн. до 20,
Додано: Вів 24 бер, 2020 01:04
раl, так все должны сделать и комуналку полностью оплатить, и не скупать мешками товары,
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