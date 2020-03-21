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Нацбанк просить Кабмін
відкрити обмінники і ломбарди

Нацбанк просить Кабмін відкрити обмінники і ломбарди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:26

Нацбанк просить Кабмін відкрити обмінники і ломбарди

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України звернувся до Кабінету міністрів з пропозицією дозволити всім небанківським фінансовим установам надавати свої послуги на період карантину, запровадженого владою в рамках заходів, спрямованих на протидію поширенню в країні коронавірусу.

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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:27

Дабы отжать у населения последнее занАченное?
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