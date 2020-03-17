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Валюти, що найбільше знецінилися
відносно долара від...

Валюти, що найбільше знецінилися відносно долара від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:55

Валюти, що найбільше знецінилися відносно долара від...

Пропонуємо до обговорення:
Українська гривня не є серед лідерів девальвації.

Дивися повний текст Валюти, що найбільше знецінилися відносно долара від початку року (інфографіка).
R2
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