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Валюти, що найбільше знецінилися відносно долара від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 бер, 2020 16:55
Пропонуємо до обговорення:
Українська гривня не є серед лідерів девальвації.
Дивися повний текст Валюти, що найбільше знецінилися відносно долара від початку року (інфографіка)
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