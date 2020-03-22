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В Україні з травня трудові
пенсії проіндексують на 11%...

В Україні з травня трудові пенсії проіндексують на 11%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 17:13

В Україні з травня трудові пенсії проіндексують на 11%...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсіонери, яким виповнилося 80 і більше років, отримають щомісячну надбавку до пенсії 500 гривень.

Дивися повний текст В Україні з травня трудові пенсії проіндексують на 11% (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 17:45

З яких доходів, зупинивши підприємства, підвищать пенсії зелені брехуни?(((
Cris
 
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