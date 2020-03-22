Пенсіонери, яким виповнилося 80 і більше років, отримають щомісячну надбавку до пенсії 500 гривень.
Дивися повний текст В Україні з травня трудові пенсії проіндексують на 11% (інфографіка).
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Додано: Пон 23 бер, 2020 17:13
В Україні з травня трудові пенсії проіндексують на 11%...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з травня трудові пенсії проіндексують на 11% (інфографіка).
Додано: Пон 23 бер, 2020 17:45
З яких доходів, зупинивши підприємства, підвищать пенсії зелені брехуни?(((
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