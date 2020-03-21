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Як українці отримуватимуть пенсії та субсидії в умовах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 бер, 2020 17:38
Пропонуємо до обговорення:
Для громадян, які отримують соцвиплати через перекази та банківські картки, змін у термінах отримання виплат не буде.
Дивися повний текст 😷 Як українці отримуватимуть пенсії та субсидії в умовах карантину
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