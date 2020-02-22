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Олександр Гладій: доступ до
банківської таємниці. Що це...

Олександр Гладій: доступ до банківської таємниці. Що це...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 17:45

Олександр Гладій: доступ до банківської таємниці. Що це...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна рада України внесла зміни до Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Дивися повний текст Олександр Гладій: доступ до банківської таємниці. Що це змінює?.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 17:45

Банковской тайны в Украинских банках нет! Она только на бумаге. Я могу пойти в любой банк, и сказать, что у моей девушки кредит в Вашем банке и я хочу закрыть кредит за нее. И мне скажут всю инфу, а это нарушение банковской тайны.
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