Верховна рада України внесла зміни до Закону України "Про банки і банківську діяльність".
Дивися повний текст Олександр Гладій: доступ до банківської таємниці. Що це змінює?.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 17:45
Олександр Гладій: доступ до банківської таємниці. Що це...
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Дивися повний текст Олександр Гладій: доступ до банківської таємниці. Що це змінює?.
Додано: Пон 23 бер, 2020 17:45
Банковской тайны в Украинских банках нет! Она только на бумаге. Я могу пойти в любой банк, и сказать, что у моей девушки кредит в Вашем банке и я хочу закрыть кредит за нее. И мне скажут всю инфу, а это нарушение банковской тайны.
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