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День фінансів, 23 березня: карантин і платники податків,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 бер, 2020 20:00
Пропонуємо до обговорення:
Коли українським пенсіонерам чекати індексації пенсій, і на який період бізнес звільняється від сплати ЄСВ.
Дивися повний текст День фінансів, 23 березня: карантин і платники податків, банки, субсидіанти
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Додано: Пон 23 бер, 2020 20:00
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