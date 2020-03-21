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День фінансів, 23 березня:
карантин і платники податків,...

День фінансів, 23 березня: карантин і платники податків,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 20:00

День фінансів, 23 березня: карантин і платники податків,...

Пропонуємо до обговорення:
Коли українським пенсіонерам чекати індексації пенсій, і на який період бізнес звільняється від сплати ЄСВ.

Дивися повний текст День фінансів, 23 березня: карантин і платники податків, банки, субсидіанти.
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