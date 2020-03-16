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UBS погіршив прогноз цін на нафту до 20 доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 бер, 2020 20:16
Пропонуємо до обговорення:
Швейцарський банк UBS погіршив прогноз цін на нафту марки Brent, а також WTI до 20 доларів за барель на кінець червня 2020 року. Про це повідомляє агентство Reuters.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 20:17
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