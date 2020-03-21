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Заборона на виїзд із України
і дистанція в 1,5 метра:...

Заборона на виїзд із України і дистанція в 1,5 метра:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 22:56

Заборона на виїзд із України і дистанція в 1,5 метра:...

Пропонуємо до обговорення:
Заборона на виїзд з України на період карантину.

Дивися повний текст Заборона на виїзд із України і дистанція в 1,5 метра: Кабмін посилив карантин.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 22:57

кабмин в очередной раз превысил свои полномочия...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 04:20

странно, почему ограничили выезд, а не въезд? Выезд никак на эпидемию в Украине не влияет. А вот въезд влияет непосредственно, но его почему-то не ограничивают и даже в карантин въезжающих не отправляют.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 06:17

Re: Заборона на виїзд із України і дистанція в 1,5 метра:...

  Амвросий написав:странно, почему ограничили выезд, а не въезд?

Потому что когда вы застрянете например в Новой Зеландии из-за того что пофигист, а потом будете просит что-бы вас вывезли оттуда. Просто моя дочь рассказала историю своей подруги которая сейчас там находиться. Когда можно было ещё вылететь без проблем, она решила продолжить отдых. Сама из Германии. Теперь что-бы улететь с кучей пересадок ей нужно 6000 евро. А лететь по программе государства нужно ждать. Сейчас двое суток с маленькой дочерью торчит в аэропорту. Еле удалось забронировать гостиницу. Все рейсы отменены.
Попаданец
 
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