Заборона на виїзд з України на період карантину.
Дивися повний текст Заборона на виїзд із України і дистанція в 1,5 метра: Кабмін посилив карантин.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 22:56
Заборона на виїзд із України і дистанція в 1,5 метра:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заборона на виїзд із України і дистанція в 1,5 метра: Кабмін посилив карантин.
Додано: Вів 24 бер, 2020 04:20
странно, почему ограничили выезд, а не въезд? Выезд никак на эпидемию в Украине не влияет. А вот въезд влияет непосредственно, но его почему-то не ограничивают и даже в карантин въезжающих не отправляют.
Додано: Вів 24 бер, 2020 06:17
Re: Заборона на виїзд із України і дистанція в 1,5 метра:...
Потому что когда вы застрянете например в Новой Зеландии из-за того что пофигист, потом будете просит что-бы вас вывезли оттуда. Просто моя дочь рассказала историю своей подруги которая сейчас там находиться. Когда можно было ещё вылететь без проблем, она решила продолжить отдых. Сама из Германии. Теперь что-бы улететь с кучей пересадок ей нужно 6000 евро. А лететь по программе государства нужно ждать. Сейчас двое суток с маленькой дочерью торчит в аэропорту. Еле удалось забронировать гостиницу. Все рейсы отменены.
Додано: Вів 24 бер, 2020 23:07
Все украинцы должны помогать своей родине, поэтому никого не выпускать. А больных принимать. Что бы помогали здоровым не болеть. А лечится будем спиртом , по заветам "шоколадного"
Додано: Сер 25 бер, 2020 00:13
В Австралии все международные рейсы отменили, а в Новой Зеландии не так?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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