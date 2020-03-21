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У МЗС закликали українців повернутися до 27 березня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 бер, 2020 22:59
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство закордонних справ закликало українців повернутися в Україну до п'ятниці, 27 березня, через спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС в Facebook.
Дивися повний текст У МЗС закликали українців повернутися до 27 березня
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Додано: Пон 23 бер, 2020 23:00
а смысл возвращаться? и стоило бы в статье упомянуть как украинские перевозчики втридорога дерут за билеты...
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