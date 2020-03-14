Про це сказано в опублікованій прес-службою Європейської Бізнес Асоціації заяві.
Дивися повний текст Бізнес прокоментував можливе введення надзвичайного стану в Україні.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 23:01
Бізнес прокоментував можливе введення надзвичайного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бізнес прокоментував можливе введення надзвичайного стану в Україні.
Додано: Пон 23 бер, 2020 23:02
очевидно украинской власти метрополия поставила задачу по уничтожению украинской экономики...
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