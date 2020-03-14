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Бізнес прокоментував можливе
введення надзвичайного...

Бізнес прокоментував можливе введення надзвичайного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 23:01

Бізнес прокоментував можливе введення надзвичайного...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в опублікованій прес-службою Європейської Бізнес Асоціації заяві.

Дивися повний текст Бізнес прокоментував можливе введення надзвичайного стану в Україні.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 23:02

очевидно украинской власти метрополия поставила задачу по уничтожению украинской экономики...
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