Про це сказано в опублікованій прес-службою Європейської Бізнес Асоціації заяві.
Дивися повний текст Бізнес прокоментував можливе введення надзвичайного стану в Україні.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 23:01
Бізнес прокоментував можливе введення надзвичайного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бізнес прокоментував можливе введення надзвичайного стану в Україні.
Додано: Пон 23 бер, 2020 23:02
очевидно украинской власти метрополия поставила задачу по уничтожению украинской экономики...
Додано: Вів 24 бер, 2020 00:33
Тракторист, глядя на метания правительства и прикладывание усилий на борьбу с последствиями, а не причинами - тоже складывается такое впечатление.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
Додано: Вів 24 бер, 2020 02:49
Нинішня влада чудово знищує економіку навіть без сторонніх вказівок ззовні. По іншому вони просто не вміють. Для того щоб щось створювати - потрібно мати відповідну кваліфікацію і знання, а знищити - багато розуму не потрібно.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
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