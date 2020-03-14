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Бізнес прокоментував можливе
введення надзвичайного...

Бізнес прокоментував можливе введення надзвичайного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 23:01

Бізнес прокоментував можливе введення надзвичайного...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в опублікованій прес-службою Європейської Бізнес Асоціації заяві.

Дивися повний текст Бізнес прокоментував можливе введення надзвичайного стану в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 23:02

очевидно украинской власти метрополия поставила задачу по уничтожению украинской экономики...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 00:33

Тракторист, глядя на метания правительства и прикладывание усилий на борьбу с последствиями, а не причинами - тоже складывается такое впечатление.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 02:49

  Тракторист написав:очевидно украинской власти метрополия поставила задачу по уничтожению украинской экономики...

Нинішня влада чудово знищує економіку навіть без сторонніх вказівок ззовні. По іншому вони просто не вміють. Для того щоб щось створювати - потрібно мати відповідну кваліфікацію і знання, а знищити - багато розуму не потрібно.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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