Про це сказано в опублікованій прес-службою Європейської Бізнес Асоціації заяві.
Дивися повний текст Бізнес прокоментував можливе введення надзвичайного стану в Україні.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 23:01
Бізнес прокоментував можливе введення надзвичайного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бізнес прокоментував можливе введення надзвичайного стану в Україні.
Додано: Пон 23 бер, 2020 23:02
очевидно украинской власти метрополия поставила задачу по уничтожению украинской экономики...
Додано: Вів 24 бер, 2020 00:33
Тракторист, глядя на метания правительства и прикладывание усилий на борьбу с последствиями, а не причинами - тоже складывается такое впечатление.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
Додано: Вів 24 бер, 2020 02:49
Нинішня влада чудово знищує економіку навіть без сторонніх вказівок ззовні. По іншому вони просто не вміють. Для того щоб щось створювати - потрібно мати відповідну кваліфікацію і знання, а знищити - багато розуму не потрібно.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: Вів 24 бер, 2020 03:12
Зробити пріоритет на розвиток електронних сервісів з Industry4
* SmartFactories - модернізацію виробнитва на дистанційне упраління з IOT + AR\VR (пристроями HoloLenses|MagicLeaps), вдосконалення сервісів дистанційного навчання+оцінювання з AI,
* запровадження теле-медицини (telemedicine services);
* розвиток блокчейн-сервісів в держсекторі, медицині
для протидії корупції, від нечесних інвестицій, від відмивання коштів та виведення їх з банківського сектору.
Додано: Вів 24 бер, 2020 10:40
Бред какой то. ЧП это инструмент действовать быстро, без лишних согласований. Кто сказал, что ЧП = остановка бизнеса? Или по другому, в районах, где ввели ЧП, например, во Львове бизнес стал? Страх отнимает разум. И жадность там катализатор.
Додано: Вів 24 бер, 2020 10:59
Бред - это то, что вы путаете введение Чрезвычайной ситуации (уже действует в некоторых областях, в том числе во Львове)и введение Чрезвычайного Положения. В чем разница, можете и сами погуглить. Всем отменного здоровья!
Додано: Вів 24 бер, 2020 11:09
вы для начала разберитесь в разнице между ЧС и ЧП...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Вів 24 бер, 2020 11:53
А ему по х... куда будут иметь.Хоть в рот,хоть в ж...Что там дырка,что там.Как говаривал гарант»Какая разница?»
Додано: Вів 24 бер, 2020 13:54
Согласен с Тракторист! Меры обсуждать не надо,мера одна - закрытие СМИ,которые сеют панику из-за так называемого коронавируса. Меры власти,когда в стране на 42 млн жителей,якобы 41 чел болен и якобы 2 чел скончались,свехнеразумные и гробящие экономику!!! Ну почему мы не раздуваем факты,типа, нардеп заболел геморроем, звезды шоу-бизнеса заболела геморроем, а у мужа диагноз не подтвердился... И так каждый день по сто раз! Если о геморрое также трубить,также закрыть метро и магазины промтоваров,то люди в панике разметут все аптечные запасы с лекарствами от геморроя и" тесты на геморрой"
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