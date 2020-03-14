Бізнес прокоментував можливе введення надзвичайного...
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galex_184 написав:Согласен с Тракторист! Меры обсуждать не надо,мера одна - закрытие СМИ,которые сеют панику из-за так называемого коронавируса. Меры власти,когда в стране на 42 млн жителей,якобы 41 чел болен и якобы 2 чел скончались,свехнеразумные и гробящие экономику!!! Ну почему мы не раздуваем факты,типа, нардеп заболел геморроем, звезды шоу-бизнеса заболела геморроем, а у мужа диагноз не подтвердился... И так каждый день по сто раз! Если о геморрое также трубить,также закрыть метро и магазины промтоваров,то люди в панике разметут все аптечные запасы с лекарствами от геморроя и" тесты на геморрой"
Что-то я "потерялся" (точнее мой сарказмодетектор). Сначала, вроде, показывал "сарказм", но под конец текста начал выдавать "чел это пишет на полном серьезе"... ПОчему геморройная "паника" не раздувается? -- потому как он не особо заразный. А что будет если не "раздувать" -- можно увидеть на примере Италии...
_hunter написав:ПОчему геморройная "паника" не раздувается? -- потому как он не особо заразный. А что будет если не "раздувать" -- можно увидеть на примере Италии...
а почему нет паники относительно туберкулёза? от туберкулёза ежедневно в среднем умирает 11 человек в день на протяжении десятилетий...
а что вам не нравиться в Италии? нам же уничтожая советскую системы медицины рассказывали что мы стремимся в Европу. или Италия уже не Европа?...
А от "короны" -- 793 за день. В одной стране. При этом -- лекарство от туберкулеза есть -- просто на него "забивают".
Все нравится, кроме наплевательского отношения в начале пандемии. С нашим отношением -- можем получить такие же числа. Только по причине тотальной нехватки тестов -- "официально заболевших" так и будет несколько десятков.
_hunter написав:Что-то я "потерялся" (точнее мой сарказмодетектор). Сначала, вроде, показывал "сарказм", но под конец текста начал выдавать "чел это пишет на полном серьезе"... ПОчему геморройная "паника" не раздувается? -- потому как он не особо заразный. А что будет если не "раздувать" -- можно увидеть на примере Италии...
Скажите, а ситуацию в Италии вы смотрите по какому итальянскому каналу? Вы свободно говорите на итальянском?
_hunter написав:Что-то я "потерялся" (точнее мой сарказмодетектор). Сначала, вроде, показывал "сарказм", но под конец текста начал выдавать "чел это пишет на полном серьезе"... ПОчему геморройная "паника" не раздувается? -- потому как он не особо заразный. А что будет если не "раздувать" -- можно увидеть на примере Италии...
Скажите, а ситуацию в Италии вы смотрите по какому итальянскому каналу? Вы свободно говорите на итальянском?