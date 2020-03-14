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Бізнес прокоментував можливе
введення надзвичайного...

Бізнес прокоментував можливе введення надзвичайного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:43

  galex_184 написав:Согласен с Тракторист! Меры обсуждать не надо,мера одна - закрытие СМИ,которые сеют панику из-за так называемого коронавируса. Меры власти,когда в стране на 42 млн жителей,якобы 41 чел болен и якобы 2 чел скончались,свехнеразумные и гробящие экономику!!! Ну почему мы не раздуваем факты,типа, нардеп заболел геморроем, звезды шоу-бизнеса заболела геморроем, а у мужа диагноз не подтвердился... И так каждый день по сто раз! Если о геморрое также трубить,также закрыть метро и магазины промтоваров,то люди в панике разметут все аптечные запасы с лекарствами от геморроя и" тесты на геморрой"

Что-то я "потерялся" (точнее мой сарказмодетектор). Сначала, вроде, показывал "сарказм", но под конец текста начал выдавать "чел это пишет на полном серьезе"...
ПОчему геморройная "паника" не раздувается? -- потому как он не особо заразный. А что будет если не "раздувать" -- можно увидеть на примере Италии...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 15:34

  Тракторист написав:
  _hunter написав:ПОчему геморройная "паника" не раздувается? -- потому как он не особо заразный. А что будет если не "раздувать" -- можно увидеть на примере Италии...

а почему нет паники относительно туберкулёза? от туберкулёза ежедневно в среднем умирает 11 человек в день на протяжении десятилетий...

а что вам не нравиться в Италии? нам же уничтожая советскую системы медицины рассказывали что мы стремимся в Европу. или Италия уже не Европа?...

А от "короны" -- 793 за день. В одной стране.
При этом -- лекарство от туберкулеза есть -- просто на него "забивают".

Все нравится, кроме наплевательского отношения в начале пандемии.
С нашим отношением -- можем получить такие же числа. Только по причине тотальной нехватки тестов -- "официально заболевших" так и будет несколько десятков.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:00

_hunter это у вас нехватка тестов. А у депутатов и иже с ними по 1 на каждый час дня.
Марта
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:03

  Марта написав:_hunter это у вас нехватка тестов. А у депутатов и иже с ними по 1 на каждый час дня.

И что это меняет?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:13

Re: Бізнес прокоментував можливе введення надзвичайного...

парам-пам-пам ребята)))
optyma33
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:24

  Марта написав:_hunter это у вас нехватка тестов. А у депутатов и иже с ними по 1 на каждый час дня.

І куди вони втечуть від вірусу ? Ми зараз абсолютно всі в одному човні ... І бізнес якраз і повинен думати про всю країну - а не тільки про себе .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:34

  _hunter написав:Что-то я "потерялся" (точнее мой сарказмодетектор). Сначала, вроде, показывал "сарказм", но под конец текста начал выдавать "чел это пишет на полном серьезе"...
ПОчему геморройная "паника" не раздувается? -- потому как он не особо заразный. А что будет если не "раздувать" -- можно увидеть на примере Италии...


Скажите, а ситуацию в Италии вы смотрите по какому итальянскому каналу? Вы свободно говорите на итальянском?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:50

_hunter Конечно на полном серъезе! Просто вы не так поняли, суть не в геморрое, а в том,что СМИ могут людей превратить тупое стадо!Что сейчас мы и наблюдаем!
galex_184
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:04

  vetka написав:
  _hunter написав:Что-то я "потерялся" (точнее мой сарказмодетектор). Сначала, вроде, показывал "сарказм", но под конец текста начал выдавать "чел это пишет на полном серьезе"...
ПОчему геморройная "паника" не раздувается? -- потому как он не особо заразный. А что будет если не "раздувать" -- можно увидеть на примере Италии...


Скажите, а ситуацию в Италии вы смотрите по какому итальянскому каналу? Вы свободно говорите на итальянском?

Свободно читаю. Это что-то меняет?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:05

  galex_184 написав:_hunter Конечно на полном серъезе! Просто вы не так поняли, суть не в геморрое, а в том,что СМИ могут людей превратить тупое стадо!Что сейчас мы и наблюдаем!

Эту мыслю можно пояснить? -- карантин, как я понимаю, нужно снимать и любые упоминания о новых заражениях -- запретить? :roll:
_hunter
 
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