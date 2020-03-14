Бізнес прокоментував можливе введення надзвичайного...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:05

  _hunter написав:Все нравится, кроме наплевательского отношения в начале пандемии.
С нашим отношением -- можем получить такие же числа. Только по причине тотальной нехватки тестов -- "официально заболевших" так и будет несколько десятков.

в Украине пока и близко нет эпидемии короновируса (600-900 заболевших на 100 тыс. населения), а вот эпидемия туберкулёза, спида, кори и т.д. есть и не первый год...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:05

galex_184
А в що Ви конкретно не вірите ?
Тут просто є 3 фактори - скільки людей заражає 1 хворий ( носій ) - R0 , кількість померлих - від кількості хворих (тут є IRF чи CRF - для оцінок не так важливо ) , і є інкубаційний період , ну і як бонус - роподіл по віку .
Відома статистика - в наш час навіть дуже закриті країни повністю сховати не можуть .
Ну і далі є алгебра ( комбінаторика ) - дуже легко самому порахувати ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:11

  Тракторист написав:
  _hunter написав:Все нравится, кроме наплевательского отношения в начале пандемии.
С нашим отношением -- можем получить такие же числа. Только по причине тотальной нехватки тестов -- "официально заболевших" так и будет несколько десятков.

в Украине пока и близко нет эпидемии короновируса (600-900 заболевших на 100 тыс. населения), а вот эпидемия туберкулёза, спида, кори и т.д. есть и не первый год...

Во-первых: именно так и говорили в Италии. Как показал их опыт (и начинает показывать опыт Британии) -- если "ничего" не делать -- будет.
Во-вторых: там где-то слова "по официальным данным" потерялись: если тесты вообще не далать -- число новых заразившихся -- будет 0 :lol:

Про туберкулез -- я уже писал. Что бы заразиться ВИЧ -- это нужно очень сильно постараться -- сравнение вообще не уместно. С корью -- все аналогично туберкулезу -- вакцина давно есть, редкие вспышки на эпидемию ну никак не тянут.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:16

  _hunter написав:С корью -- все аналогично туберкулезу -- вакцина давно есть, редкие вспышки на эпидемию ну никак не тянут.

вот только немецкая волна (DW) в прошлом году писала о эпидемии: "В Украине продолжается эпидемия кори. С начала 2019 года заболели около 60 тыс. человек, 18 из них умерли от осложнений."
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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