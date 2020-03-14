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Бізнес прокоментував можливе
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Бізнес прокоментував можливе введення надзвичайного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 18:51

господа модераторы, а зачем удалять по эпидемию кори в Украине? от удаления информации о кори корь не лечится...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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