Бізнес прокоментував можливе введення надзвичайного...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 бер, 2020 18:51
господа модераторы, а зачем удалять по эпидемию кори в Украине? от удаления информации о кори корь не лечится...
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