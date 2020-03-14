Бізнес прокоментував можливе введення надзвичайного...

Додано: Вів 24 бер, 2020 21:42

господа, удаляющие посты про эпидемию кори - если такой эпидемии нет, то возразите, а если всё же есть, то объясните почему про короновирус, который даже не достиг эпидемпорога можно разгонять панику, а про реальные эпидемии кори, туберкулёза, спида и т.д. надо делать вид, что их нет?...

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