Бізнес прокоментував можливе введення надзвичайного...

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Бізнес прокоментував можливе
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:42

господа, удаляющие посты про эпидемию кори - если такой эпидемии нет, то возразите, а если всё же есть, то объясните почему про короновирус, который даже не достиг эпидемпорога можно разгонять панику, а про реальные эпидемии кори, туберкулёза, спида и т.д. надо делать вид, что их нет?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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