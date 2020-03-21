Уряд ФРН розглядає можливість прямих фінансових вливань для дрібних підприємств, самозайнятих підприємців - усіх громадян, які працюють не за наймом.
Дивися повний текст У Німеччині роздадуть підприємцям по 9-15 тисяч євро.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 00:46
У Німеччині роздадуть підприємцям по 9-15 тисяч євро
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Дивися повний текст У Німеччині роздадуть підприємцям по 9-15 тисяч євро.
Додано: Вів 24 бер, 2020 00:46
Там эта сума бюджет одного предприятия вольсфаген, что у нас с производством. Предприниматели, СТО, кофейни там платят налоги, а у нас спекулируют и постояннные маратории
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